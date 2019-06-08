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“دانييل جيمس” أول صفقات الشياطين الحمر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع الويلزي دانييل جيمس جناح سوانزي سيتي ليكون أولى صفقات الشياطين الحمر للموسم المقبل.

وأوضح النادي عبر موقعه أن جيمس قد خضع للفحوصات الطبية الروتينية في مركز كارينغتون التدريبي الخاص بمانشستر يونايتد ليتم بعدها الاتفاق على كافة شروط العقد.

ولم يذكر النادي التفاصيل المادية لقيمة الصفقة إلا أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن انضمام اللاعب الويلزي كلف خزائن الشياطين الحمر قرابة خمسة عشر مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى ثلاثة ملايين كمتغيرات.

وشارك صاحب الواحد والعشرين عاما مع سوانزي سيتي في ثماني وثلاثين مباراة الموسم الماضي سجل خلالها خمسة أهداف وساهم في صناعة عشرة أهداف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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