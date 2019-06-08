“دانييل جيمس” أول صفقات الشياطين الحمر

أعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع الويلزي دانييل جيمس جناح سوانزي سيتي ليكون أولى صفقات الشياطين الحمر للموسم المقبل.

وأوضح النادي عبر موقعه أن جيمس قد خضع للفحوصات الطبية الروتينية في مركز كارينغتون التدريبي الخاص بمانشستر يونايتد ليتم بعدها الاتفاق على كافة شروط العقد.

ولم يذكر النادي التفاصيل المادية لقيمة الصفقة إلا أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن انضمام اللاعب الويلزي كلف خزائن الشياطين الحمر قرابة خمسة عشر مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى ثلاثة ملايين كمتغيرات.

وشارك صاحب الواحد والعشرين عاما مع سوانزي سيتي في ثماني وثلاثين مباراة الموسم الماضي سجل خلالها خمسة أهداف وساهم في صناعة عشرة أهداف.

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