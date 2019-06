كشف نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً عن ضم اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد صاحب الـ28 عاماً من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.

حيث لم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازارد الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق “البلوز” في نهائي الدوري الأوروبي وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، لكن حسب الصحافة الإسبانية تتجاوز 100 مليون يورو.

هذا ومن المقرر أن يتم تقديم هازارد للجماهير ووسائل الإعلام، يوم الخميس المقبل، في ملعب سانتياغو برنابيو، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

يُذكر أن هازارد انتقل إلى فريق “البلوز” اللندني عام 2012 قادماً من ليل الفرنسي، وأحرز معه لقبين في الدوري الممتاز في عامي 2013 و2015، وكأس رابطة الأندية المحترفة عام 2015 والدوري الأوروبي مرتين أيضاً خلال 2013 و2019.

The post هازارد ينضم رسمياً لنادي ريال مدريد وأنباء عن صفقة تتجاوز 100 مليون يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا