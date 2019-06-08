الأمطار توقف مباراة دجوكوفيتش وثيم

تسبب سوء الأحوال الجوية في توقف مباراة المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش أمام المصنف الرابع النمساوي دومينيك ثيم في نصف نهائي بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس .

وكان ثيم متقدما في المباراة في المجموعة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوط قبل توقف المباراة نهائيا، فيما آلت المجموعة الأولى للمصنف الرابع بستة أشواط مقابل اثنين، ليعود دجوكوفيتش بعد إيقاف اللعب للمرة الأولى بسبب الأمطار ليتفوق بستة مقابل ثلاثة في المجموعة الثانية.

ولم يتحدد حتى الآن الموعد الجديد للمباراة أو تأثيرها على موعد النهائي المقرر يوم الأحد لكن منظمي البطولة أكدوا أن حاملي تذاكر المواجهة سيستردون أموالهم.

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