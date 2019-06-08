بارتي تعبر لنهائي “رولان غاروس”

بلغت المصنفة الثامنة الأسترالية آشلي بارتي المباراة النهائية لفردي السيدات في بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بعد إطاحتها بالأمريكية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة على ملعب سوزان لنجلن.

وخسرت بارتي المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل ستة بعد تقدمها في الأشواط الخمسة الأولى لكنها تراجعت وخسرت ستة أشواط متتالية ، لتتمكن اللاعبة الأسترالية من التفوق في المجموعة الثانية بستة مقابل ثلاثة، وتستفيد بارتي من تراجع مستوى اللاعبة الأميريكية لتنهي المباراة بفوزها في المجموعة الثالثة بستة أشواط لثلاثة.

وستلتقي اللاعبة الأسترالية في المشهد الختامي للبطولة مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا غير المصنفة والتي أطاحت بالبريطانية جوهانا كونتا من نصف النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية