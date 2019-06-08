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بارتي تعبر لنهائي “رولان غاروس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغت المصنفة الثامنة الأسترالية آشلي بارتي المباراة النهائية لفردي السيدات في بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بعد إطاحتها بالأمريكية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة على ملعب سوزان لنجلن.

وخسرت بارتي المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل ستة بعد تقدمها في الأشواط الخمسة الأولى لكنها تراجعت وخسرت ستة أشواط متتالية ، لتتمكن اللاعبة الأسترالية من التفوق في المجموعة الثانية بستة مقابل ثلاثة، وتستفيد بارتي من تراجع مستوى اللاعبة الأميريكية لتنهي المباراة بفوزها في المجموعة الثالثة بستة أشواط لثلاثة.

وستلتقي اللاعبة الأسترالية في المشهد الختامي للبطولة مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا غير المصنفة والتي أطاحت بالبريطانية جوهانا كونتا من نصف النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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