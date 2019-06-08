فحوى رسالة هازارد لجماهير تشيلسي

بعد أن أعلن ريال مدريد الإسباني رسميا انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوفه وجّه الأخير رسالة وداع على حسابه الرسمي فيسبوك لجماهير ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي الذي قضى فيه قرابة 7 سنوات.

ونشر النادي الإسباني تفاصيل عقد هازارد الذي سيمتد إلى 5 سنوات حتى موسم 30 يونيو 2024 في صفقة بلغت 130 مليون جنيه إسترليني.

وجاء فحوى الرسالة عاطفيا مليئا بالمشاعر الصادقة والعرفان بالجميل لجماهير البلوز، وكانت كالتالي:

إلى أصدقائي وعائلتي في تشيلسي

الآن أنتم تعلمون أنني سوف أنضم إلى ريال مدريد. هذا حلمي مذ كنت صغيرا ومنذ سجلت أول أهدافي وهو أمر لم يكن خافيا على أحد.. ولقد حاولت جاهدا أن أجنّب النادي ونفسي التشتت الذهني الذي سبق مرحلة الانتقال، وكمّ الأخبار والضغط الإعلامي خاصة خلال الـ6 أشهر الماضية.

الآن الناديان توصّلا إلى اتفاق. ما أتمناه هو أن تتفهموا أنه علي المضي قدما نحو المرحلة القادمة من حياتي كأي فرد فيكم حين تأتي له فرصة اللحاق بأحلامه .

مغادرة تشيلسي كانت القرار الأصعب في مسيرتي المهنية إلى يومنا هذا. الآن أعلنها صراحة أن هناك شيئًا واحدًا لطالما كان واضحًا بالنسبة لي هو حبي لكل لحظة قضيتها في تشيلسي، ولم أفكر في أي وقت من الأوقات في الرحيل لأي نادي آخر.

التحقت بالنادي عندما كان عمري فقط 21 سنة وكبرت كرجل وكلاعب بينكم وساعدتموني كي أكون قائد المنتخب البلجيكي.

مررت بأوقات صعبة بالتأكيد مع النادي عامة ولي أنا بشكل شخصي لكن هكذا هي كرة القدم المحترفة. في تلك الأثناء وإلى الآن بالنسبة لي كرة القدم هي امتلاك كرة في قدمي وخوض المباريات والاستمتاع بكل لحظة ويجب أن نعي جيدا أننا محظوظون لإجادتنا اللعب بشكل جميل وعندما يطلب مني أحد النصيحة هذا ما أقوله له بالضبط ” العب كرة القدم واستمتع بذلك”.

وحتى عندما لم نكن نلعب بشكل جيد كنت أبذل قصارى جهدي وأظهر بمستوى جيد فقط بفضل مؤازرتكم لي ومساندتكم غير المشروطة والرائعة..

وأكمل هازارد رسالته بالتعبير عن فخره واعتزازه بتشيلسي وجماهيره والانتصارات التي حققها معه والمباريات والتحديات التي واجهوها، خاصة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة

وأخيرا وجّه شكره لمالك النادي العاصمي فيتشفيتش الذي حقق له أغلى حلمين على قلبه الأول بلعبه لتشيلسي والثاني السماح له بالرحيل لريال مدريد.

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