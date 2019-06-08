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سيدات فرنسا يُطحن بالكوريات الجنوبيات بالمونديال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهلت سيدات فرنسا بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقامة على ملاعبها بفوز كبير على نظيراتهن الكوريات الجنوبيات بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الافتتاحية التي احتضنها ملعب بارك دي برانس بالعاصمة باريس.

وسجلت يوجيني لو سومر أول أهداف فرنسا في الدقيقة التاسعة لتضيف ويندي رينار الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والثلاثين، لتعود اللاعبة نفسها وتضيف الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق عززت فرنسا رباعيتها عن طريق أماندين هنري .

لتتمكن فرنسا من تحقيق أول ثلاث نقاط لها في البطولة فيما ظلت كوريا الجنوبية بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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