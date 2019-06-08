اخبار الرياضة

اختتام الدوري المفتوح لكرة القدم بالشقيقة 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم نادي نجم الريف بالشقيقة الدوري المفتوح لكرة القدم الذي شهد مشاركة من كل الفئات العمرية وضم الدوري عدة فرق من مناطق الشقيقة (الشقيقة المركز، الوسطى، وامس، فيصل).

وفي المباراة النهائية للدوري فاز  فريق النجوم على فريق الأبطال بهدف دون مقابل  ،ولم تخل المباراة من الحماس والإثارة، خاصة مع التعليق الرياضي الذي زاد من حماسة اللاعبين بصوت الشاب عوض الفرادي، وبحضور مدير مكتب الشباب والرياضة بالبلدية وأعضاء من المجلس البلدي وعدد من الجماهير المشجعة.

وفي نهاية المباراة تقدم مدير مكتب الشباب والرياضة ببلدية الشقيقة محمد محفوظ بالشكر الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذا الدوري متمنيا المزيد من الدعم لإقامة أنشطة رياضية أخرى تهتم بالفئات الشبابية ليتم تسليم القلائد والجوائز وكأس المسابقة في آخر مشهد من البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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