اختتام الدوري المفتوح لكرة القدم بالشقيقة 

اختتم نادي نجم الريف بالشقيقة الدوري المفتوح لكرة القدم الذي شهد مشاركة من كل الفئات العمرية وضم الدوري عدة فرق من مناطق الشقيقة (الشقيقة المركز، الوسطى، وامس، فيصل).

وفي المباراة النهائية للدوري فاز فريق النجوم على فريق الأبطال بهدف دون مقابل ،ولم تخل المباراة من الحماس والإثارة، خاصة مع التعليق الرياضي الذي زاد من حماسة اللاعبين بصوت الشاب عوض الفرادي، وبحضور مدير مكتب الشباب والرياضة بالبلدية وأعضاء من المجلس البلدي وعدد من الجماهير المشجعة.

وفي نهاية المباراة تقدم مدير مكتب الشباب والرياضة ببلدية الشقيقة محمد محفوظ بالشكر الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذا الدوري متمنيا المزيد من الدعم لإقامة أنشطة رياضية أخرى تهتم بالفئات الشبابية ليتم تسليم القلائد والجوائز وكأس المسابقة في آخر مشهد من البطولة.

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