قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة بحضور حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه.

حيث جرى الحفل في فندق “فور سيزن” بمدينة اسطنبول، وشارك أردوغان وزوجته في الحفل كشاهدي زواج. هذا وتمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب من العائلتين وشخصيات معروفة في عالم الرياضة والفن.

The post أردوغان يُشارك أوزيل فرحته بدخول عش الزوجية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا