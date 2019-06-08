الأرجنتين تنجح في آخر بروفا قبل الكوبا

تغلب منتخب الأرجنتين وديا على حساب نيكاراغوا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن استعدادته لبطولة كوبا أميركا.

ودخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بتشكيل ممزوج ما بين الوجوه الجديدة وعناصر الخبرة واستهل نجمه ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة السابعة والثلاثين بعد مجهود فردي ليعود البرغوث بعد دقيقة ويضيف الهدف الثاني.

في الشوط الثاني أضاف لاوتارو مارتينيز البديل الهدفين الثالث والرابع عند الدقيقتين الثالثة والستين والثالثة والسبعين ثم أضاف لاعب واتفور بيريرا الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة والسبعين قبل أن تسجل نيكارغوا هدفها الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء من علامة الجزاء بواسطة لاعبها جونا بيريرا.

وتنطلق منافسات كوبا أميركا يوم الرابع عشر من الشهر الجاري وتستهل الأرجنتين مشاركتها بمواجهة كولومبيا يوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

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