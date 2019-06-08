 بوفون يعود إلى محطّته الأولى

حدد جيانلويجي بوفون حارس المرمى السابق ليوفنتس الإيطالي وجهته القادمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل غير عابئ بعرض برشلونة الإسباني بعد أن أكمل موسمه ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن الأسطورة السابقة للبيانكونيري فضل اللعب لفريق بارما الإيطالي على الانضمام لصفوف النادي الكتالوني بطل الليغا

ووفق ذات المصدر استند قرار الحارس البالغ من العمر 41 عاما على دوافع عاطفية نظرا لأن بارما هو المحطة الأولى في مسيرته منذ ما يقارب 25 سنة قبل أن ينتقل للسيدة العجوز

وأجمعت تقارير صحفية أوروبية في وقت سابق على أن نادي برشلونة الإسباني قدم عرضا للغراندي بوفون ليكون حارس مرماها الثاني خلف الألماني تير شتيغن بعد أن قرب رحيل الهولندي ياسبر سيليسن الذي يشغل هذا المركز لناد آخر خلال الانتقالات المقبلة

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