تنظيم دورة متخصصة في مجال الإعلام الرياضي في بنغازي

بنغازي-العنوان

تحتضن القاعة الرئيسية في مركز وهبي البوري الثقافي في بنغازي، يوم غد الأحد، الدورة التدريبية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي تحت شعار “نرتقي بإعلام رياضي هادف وبناء”، تنظمها وتشرف عليها النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بالتعاون مع كلية الإعلام في جامعة بنغازي.

وأشار رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين نصر المهدوي بأن الدورة تدريبية تخصصية جرى الإعلان عن إقامتها الشهر الماضي، وهي دورة مجانية لكل المشتركين والذين بلغ عددهم إلى 40 مشاركا من مختلف المدن الليبية.

وقال المهدوي بأنه تم التنسيق مع جمعية بيوت الشباب لاستقبال المشاركين من خارج مدينة بنغازي طوال فترة الدورة التي ستختتم يوم الخميس المقبل.

وأضاف المهدوي أن الدورة تتضمن محاضرات تلقى خلال فترتين صباحية ومسائية، يحاضر فيها نخبة من أساتذة كلية الإعلام في جامعة بنغازي ونخبة من الاختصاصيين في الإعلام الرياضي.

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