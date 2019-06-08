سيرجيو راموس يتفوق على كاسياس

حطم المدافع الإسباني سيرجيو راموس رقم مواطنه الحارس السابق إكر كاسياس في عدد الفوز بالمباريات مع منتخب بلادهم عندما حقق لاروخا انتصاره الأخير أمام جزر الفارو في تصفيات يورو 2020.

ووصلت مشاركات قائد ريال مدريد مع منتخب لا روخا إلى 164 باحتساب اللقاء الأخير الذي منحه الأفضلية بالفوز في 122 مباراة لكن أرقام راموس لن تتوقف عند هذا الحد إذ يتجه اللاعب في طريق مفتوح لتحقيق إنجاز آخر وهو الأكثر تقمصا لألوان الإسبان في حال خاض أكثر من 3 مواجهات في الأيام القادمة لكن هذا الرقم إلى الآن في حوزة القديس السابق لريال مدريد كاسياس.

ويعود أول فوز لقائد الملكي ولا روخا مع منتخب بلاده إلى يوم 26 مارس 2005 وكان ذلك على حساب الصين بـ 3 – 0.

وحصد حصن الميرنغي مع منتخب لاروخا يورو 2008 وكان واحدا من فرسان لقب كأس العالم الذي أقيم في جنوب أفريقيا 2010 وأيضا لقب اليورو سنة 2012.

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