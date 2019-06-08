المصائب لا تأتي فرادى لنيمار دا سيلفا

أصدرت وكالة ” إن.آر سبورتس” التي تمتلك حقوق اسم وصورة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بيانا أكدت فيه أن العديد من الشركات التي تعمل باسم لاعب باريس سان جيرمان قد أوقفت حملاتها الترويجية بعد أن اتهم الأخير في قضية اغتصاب فتاة مايو الماضي في العاصمية الفرنسية باريس

وقامت الشركة الراعية لبطولة كوبا أمريكا التي ستحتضنها البرازيل في الأيام القادمة “ماستركارد” بإلغاء الحملة الدعائية مع نيمار بسبب التحقيقات والتهم التي طالت لاعب برشلونة سابقا لكنها لم تستمر في قرارها حيث تراجعت في آخر لحظة رغم أنها لم تعلن بعد عن قرارها النهائي إذا كانت ستستأنف العمل مع نجم البرازيل أم ستغيره.

وأوضحت الشركة المالكة لحقوق اسم وصورة نجم السيليساو أن كل الأدلة التي تم تداولها ونشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل تؤكد براءته من الادعاءات المنسوبة إليه وأنها مجرد افتراءات كاذبة وأعربت الشركة عن ثقتها الكبيرة بتعدي المهاجم الباريسي هذه المحنة قريبا.

تجدر الإشارة أن نيمار داسيلفا لن يشارك في بطولة كوبا أمريكا المقبلة بعد أن تعرض للإصابة على مستوى الكاحل وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبداله بوليام لاعب تشيلسي الإنجليزي.

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