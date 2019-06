بعد اتهامه بجرائم ماليَّة ضخمة.. رئيس الاتحاد الأفريقي لكُرة القدم حُرّ طليق

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” في بيان رسمي أن رئيسه أحمد أحمد حر طليق، بعدما أفرج عنه جهاز مكافحة الفساد والجرائم المالية في فرنسا.

حيث قال “الكاف” في بيانه أن رئيسه لا يواجه أي اتهامات، وهو حر طليق يزاول أعماله.

وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت رئيس “الكاف” أحمد أحمد في باريس، بسبب شكوى تقدم بها عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للكاف ضده، بتهمة الفساد.

هذا وخضع أحمد للاستجواب الخميس من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديداً الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة “بوما” لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعاً في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين “شان” 2018 التي استضافها المغرب في مطلع العام المذكور، حيث فسخ الاتحاد الإفريقي حينها هذا العقد من طرف واحد، وأبرم عقداً آخر بقيمة مالية أكبر مع شركة “تاكتيكال ستيل”.

The post بعد اتهامه بجرائم ماليَّة ضخمة.. رئيس الاتحاد الأفريقي لكُرة القدم حُرّ طليق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا