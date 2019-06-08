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أندية توتنهام وأتليتكو مدريد تريد لاعب ميلان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت تقارير صحفية إيطالية إن لاعب ميلان الإيفواري فرانك كيسي مرشح للانتقال إلى أندية توتنهام الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني في ميركاتو الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة “كالشيو ميركاتو”، فإن ميلان لن يبيع اللاعب بأقل من 30 مليون للاستفادة من خروجه ماليا لحلحلة بعض المختنقات المالية التي يعيشها النادي.

وكان المدير الرياضي السابق للميلان البرازيلي ليوناردو يرغب وبشدة في بيع كيسي في الميركاتو الشتوي المنصرم لكنه وجد معارضة مدرب الفريق السابق جينارو غاتوزو الذي يعتبر متوسط ميدان ميلان أحد أهم لاعبيه.

وعلى صعيد الأرقام فقد شارك كيسي رفقة ميلان الموسم الماضي في 42 مباراة سجلها خلالها 7 أهداف وكان لاعبا أساسيا رفقة المدربين فيتشينزو مونتيلا وجينارو غاتوزو منذ قدومه من صفوف أتلانتا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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