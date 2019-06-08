آسيا وأفريقيا تصطدمان بربع نهائي مونديال الشباب

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى بولندا لمتابعة مباراة الدور الربع النهائي التي ستجمع قارتي آسيا وأفريقيا في مواجهة نارية بين منتخب السنغال وكوريا الجنوبية على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا.

ووصل الأفارقة إلى هذه الدور المتقدم بعد أن قطعوا مسيرة وردية بداية من مرحلة الستة عشر عندما أقصوا النيجيريين بشق الأنفس بهدفين لهدف، وبعد ذلك واصلوا تألقهم في المجموعة واحتلوا الصدارة أمام كولومبيا وبولندا البلد المستضيف وتاهيتي.

أما الآسيويون فقد تأهلوا ثاني مجموعتهم التي ضمت منتخبات من الوزن الثقيل الأرجنتين والبرتغال وجنوب أفريقيا ليجدوا أمامهم منتخب اليابان العتيد لكنهم أزاحوه مواصلين التقدم وصولا للربع النهائي.

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