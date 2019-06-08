مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم كوليبالي

رفع مانشستر يونايتد قيمة عرضه للمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي إلى 84 مليون جنيه إسترليني للاستفادة من خدماته الموسم القادم.

وبحسب ماصرح رئيس نادي نابولي دي لورينتس في وقت سابق فإن المدافع السنغالي لن يغادر نابولي بأقل من 90 مليون جنيه إسترليني خاصة وأنه مقيد بشرط جزائي يصل إلى 133 مليون يورو.

وبعد انسحابه من صفقة ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت يبحث مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير على إحداث إصلاحات في خط الدفاع بعد المغادرة المحتملة لمدافع بالي وتراجع مستوى سمولينغ.

وانضم المدافع السنغالي كوليبالي إلى نابولي قادما من جينك البلجيكي قبل 5 سنوات وأصبح من أهم ركائز فريق الجنوب الإيطالي بعد أول موسمين كما تحصل على جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي.

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