الهوني يغيب عن مباراة الترجي والأفريقي

يغيب المحترف الليبي حمدو الهوني عن مباراة فريقه الترجي التونسي أمام الأفريقي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة، حيث يرتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بعقد قرانه وإجراء الترتيبات اللازمة لحفل زفافه.

وانتقل الهوني إلى الترجي شهر يناير الماضي قادما من ديبورتيفو ألافيس البرتغالي وتمكن خلال 5 أشهر من التتويج بثلاثة ألقاب حين تفوق الترجي على البنزرتي في نهائي السوبر التونسي، وظفر الفريق بلقب الدوري التونسي الأسبوع الماضي، وتحصل أيضا على بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل أن يصدر قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بإعادة المباراة النهائية بين الوداد والترجي بعد الأحداث التي شهدها اللقاء في الإياب.

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