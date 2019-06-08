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الهوني يغيب عن مباراة الترجي والأفريقي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يغيب المحترف الليبي حمدو الهوني عن مباراة فريقه الترجي التونسي أمام الأفريقي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة، حيث يرتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بعقد قرانه وإجراء الترتيبات اللازمة لحفل زفافه.

وانتقل الهوني إلى الترجي شهر يناير الماضي قادما من ديبورتيفو ألافيس البرتغالي وتمكن خلال 5 أشهر من التتويج بثلاثة ألقاب حين تفوق الترجي على البنزرتي في نهائي السوبر التونسي، وظفر الفريق بلقب الدوري التونسي الأسبوع الماضي، وتحصل أيضا على بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل أن يصدر قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بإعادة المباراة النهائية بين الوداد والترجي بعد الأحداث التي شهدها اللقاء في الإياب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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