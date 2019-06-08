انطلاق دورة في الإعلام الرياضي تحت شعار “نرتقي بإعلام رياضي هادف وبنّاء”

بنغازي 08 يونيو 2019 (وال)- تنطلق بقاعة “وهبي البوري” بمركز الثقافي بنغازي يوم غد الأحد، دورة تدريبية تخصصية في مجال الإعلام الرياضي تحت شعار “نرتقي بإعلام رياضي هادف وبنّاء”.

هذا وتنظم الدورة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، بالتعاون مع كلية الإعلام في جامعة بنغازي، بالتعاون مع نخبة من أساتذة كلية الإعلام ومن المختصين في الإعلام الرياضي.

وقال مقرر اللجنة العليا المنظمة والناطق الرسمي باسم النقابة فتحي حمزة – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الدورة التدريبية التخصصية قد أعلنت عنها منذ شهر تقريبًا، وهي مجانية وقد وصل عدد المشاركين في الدورة “50” مشاركًا.

وأضاف حمزة أن المشاركين في الدورة التي ستستمر على مدى “5” أيام متتالية من مختلف المدن الليبية، ومن تنسيقيات النقابة من مدن سبها، المرج، شحات، القبّة، درنة، طبرق، ومن مدن الواحات، بالإضافة إلى المشاركين من مدينة بنغازي.

وأوضح حمزة أن المشاركين في الدورة التي تتضمن محاضرتين في الفترة الصباحية والأخرى مسائية من خارج بنغازي، ستكون إقامتهم في مقر بيوت الشباب طيلة فترة الدورة. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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