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كرواتيا تتجاوز ويلز في تصفيات اليورو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح المنتخب الكرواتي في تخطي عقبة المنتخب الويلزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب غرادسكي ضمن مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وافتتح المنتخب الكرواتي النتيجة في الدقيقة 17 عن طريق نيران صديقة حين أحرز المدافع جيمس لاورنس بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، فيما أضاف ايفان بيريستش الهدف الثاني بحلول الدقيقة 48.

ومع الوصول المباراة للجزء الأخير قلص منتخب ويلز الفارق بواسطة ديفيد بروكس تحديدا في الدقيقة 77 ليرفع المنتخب الكرواتي بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 6 في صدارة الترتيب، فيما يحتل المنتخب الويلزي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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