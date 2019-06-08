كرواتيا تتجاوز ويلز في تصفيات اليورو

نجح المنتخب الكرواتي في تخطي عقبة المنتخب الويلزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب غرادسكي ضمن مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وافتتح المنتخب الكرواتي النتيجة في الدقيقة 17 عن طريق نيران صديقة حين أحرز المدافع جيمس لاورنس بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، فيما أضاف ايفان بيريستش الهدف الثاني بحلول الدقيقة 48.

ومع الوصول المباراة للجزء الأخير قلص منتخب ويلز الفارق بواسطة ديفيد بروكس تحديدا في الدقيقة 77 ليرفع المنتخب الكرواتي بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 6 في صدارة الترتيب، فيما يحتل المنتخب الويلزي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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