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النيجيري ايبونغ يغادر الأهلي بنغازي بالتراضي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة النادي الأهلي بنغازي عن فسخ عقد محترفها النيجيري كوفري ايبونغ بالتراضي بناء على تقرير معد من قبل المدير الفني للفريق الأول بالنادي.

وعزز ايبونغ صفوف النادي الأهلي بنغازي عام 2017 قادما من فريق أكوا يونايتد النيجيري وأصبح من أبرز مهاجمي الفريق وأكثرهم فعالية رفقة المدربين السابقين ناصر الحضيري والمصري محمد عودة.

وأنهى الأهلي بنغازي مرحلة الذهاب لفرق المجموعة في صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه النصر والأخضر قبل توقف نشاط الدوري الممتاز شهر أبريل الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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