النيجيري ايبونغ يغادر الأهلي بنغازي بالتراضي

أعلنت إدارة النادي الأهلي بنغازي عن فسخ عقد محترفها النيجيري كوفري ايبونغ بالتراضي بناء على تقرير معد من قبل المدير الفني للفريق الأول بالنادي.

وعزز ايبونغ صفوف النادي الأهلي بنغازي عام 2017 قادما من فريق أكوا يونايتد النيجيري وأصبح من أبرز مهاجمي الفريق وأكثرهم فعالية رفقة المدربين السابقين ناصر الحضيري والمصري محمد عودة.

وأنهى الأهلي بنغازي مرحلة الذهاب لفرق المجموعة في صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه النصر والأخضر قبل توقف نشاط الدوري الممتاز شهر أبريل الماضي.

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