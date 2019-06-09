نادال وثيم.. صدام ناري في نهائي “رولان غاروس”  

سيصطدم حامل اللقب الإسباني رافائيل نادال بالنمساوي دومينيك ثيم في المشهد الختامي لثاني بطولات الغراند سلام في رولان غاروس .

المواجهة بين اللاعبين في الملاعب الرملية تمثل تحديا كبيرا حيث يسعى الماتادور الإسباني إلى تعزيز رقمه القياسي في التتويج بالبطولة باقتناص اللقب الثاني عشر في مسيرته الاحترافية حيث يأمل نادال المضي قدما وإكمال سجله المذهل منذ ألفين وخمسة بفوزه في اثنتين وتسعين مقابل خسارتين فقط في ملاعب باريس الرملية.

طرف النهائي الآخر المصنف الرابع دومينيك ثيم الذي يعد من علامات رولان غاروس عقب إقصائه للمصنف الأول عالميا الصربي دجوكوفيتش وتواجده بين الأربعة الكبار للمرة الرابعة على التوالي.

اللاعب النمساوي ورغم الإرهاق الذي تعرض له طيلة البطولة وأفضلية نادال بحصوله على راحة ليوم إضافي يخطو نحو ملعب فيليب شاترييه المفضل للماتادور الإسباني لخطف بطولة كبرى وسط تساؤلات حول ما إذا كان نادال سيواصل تمسكه ببطولته المفضلة، أم أن اللاعب النمساوي سيفاجئ الجميع ويتوج باللقب الذي سينبئ بميلاد نجم جديد في عالم الكرة الصفراء.

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