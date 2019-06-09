الأهلي بنغازي والنيجيري كوفري ينفصلان بالتراضي

العنوان_بنغازي

فسخت إدارة الأهلي بنغازي، اليوم السبت، العقد المبرم بينها وبين المحترف النيجيري كوفري إيبونج بالتراضي.

وأشارت صفحة الأهلي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن فسخ التعاقد جاء بناءً على التقرير المعد من قبل المدير الفني

وتعاقدت إدارة الأهلي بنغازي مع اللاعب النيجيري في ديسمبر/ كانون الثاني من 2017، قادما من أكوا يونايتد النيجيري.

ويعتبر كوفري من أبرز لاعبي الأهلي خلال الموسمين الماضيين، وسجل اللاعب في ذهاب الموسم الجاري 3 أهداف منها هدفين حاسمين في مرمى النصر، وهدف في مرمى نجوم إجدابيا في الدقيقة الأخيرة منح فريقه النقاط الثلاث.

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