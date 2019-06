فوز عريض لمنتخبي إيطاليا وألمانيا ضمن تصفيات أمم أوروبا لكرة القدم

فاز المنتخب الإيطالي على مضيفه اليوناني 3-0 أمس السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.

حيث سجل أهداف المنتخب الإيطالي نيكولو باريلا ولورنزو إنسيني وليوناردو بونوتشي.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب اليوناني عند 4 نقاط في المركز الثالث.

كما حقق المنتخب الألماني الانتصار الثاني له في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات “يورو 2020” وتغلب على مضيفه منتخب بيلاروس 2-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وأحرز ليروي سانيوماركو رويس هدفي المنتخب الألماني.

هذا وحقق المنتخب الألماني الفوز الثاني في ثاني مباراة له في المجموعة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف المنتخب الإيرلندي الشمالي، بينما ظل منتخب بيلاروس دون رصيد من النقاط بعد أن مني بالهزيمة الثالثة.

