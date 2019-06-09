سقوط مفاجئ لأبطال العالم

فجرت تركيا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاحت بضيفتها فرنسا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب توركو أرينا ضمن المجموعة الثامنة .

وتقدمت تركيا منذ نصف ساعة الأولى في الشوط الأول عن طريق كان أيهان ، ليضيف لاعب روما سينجيز أوندير هدف تركيا الثاني قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق .

وفي الشوط الثاني حاولت فرنسا تقليص الفارق لكنها فشلت في مسعاها لتجبر تركيا منتخب الديوك على السقوط للمرة الأولى في التصفيات وترفع رصيدها إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد أبطال العالم عند ست نقاط في مركز الوصافة.

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