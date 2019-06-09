مَن سيرتدي “غلالة نيمار” في كأس القارات؟ اِقْرأ لتعرف

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في ظل تأكد الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل من استحالة مشاركة نيمار دا سيلفا مُهاجِم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن تشكيلة “السليساو” في منافسات بطولة كأس القارات، التي تستضيفها البرازيل هذا الشهر، فقد توجهت الأنظار داخل البرازيل وخارجها لمعرفة اللاعب الذي سيترتدي القميص رقم (10) في فترة غياب نيمار والتي قد تمتد لنحو أربعة أسابيع، إذ سرعان ما أعلن تيتي المدير الفني لـ”السليساو” هوية من سيرتدي “غلالة نيمار”.

وعلى الفور استدعى تيتي مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي ويل يان للمهمة الصعبة، واللعب مكان نيمار، والأهم إعلان وسائل إعلام برازيلية أن تيتي سيمنح ويل يان “غلالة نيمار” خلال مواجهات كوبا أميركا المقبلة، وسط تساؤلات ما إذا كان ويل يان سيغطي على غياب نيمار أم لا، أم أن الأقدار ستبتسم للاعب تشيلسي، وسيصنع الفرق من الفرصة التي رتبتها إصابة نيمار المفاجئة الأسبوع الماضي.

وبعد ساعات من استدعائه، فإن ويل يان سيظهر اليوم ضمن تشكيلة منتخب “السليساو” في آخر مباراة ودية أمام منتخب هندوراس، وهي مباراة سيعمد خلالها تيتي إلى تحقيق أكبر قدر من الانسجام في تشكيلة المنتخب البرازيلي قبل انطلاق مواجهات كوبا أميركا، في ظل سعي برازيلي لإحراز لقبها، بعد أن أضاع المنتخب فرصة الفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها البرازيل عام 2014، حينما وصل السليساو إلى دور نصف النهائي لكنه تلقى هزيمة تاريخية ثقيلة على يد المنتخب الألماني الذي تأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة الأرجنتين بعد أن دك شباك البرازيل ب”سباعية كارثية”، قبل أن يهزم المنتخب الألماني “التانغو” بهدف وحيد، ويظفر باللقب.

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