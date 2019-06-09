الأهلي بنغازي يستغني عن محترفه النيجري

أخبار ليبيا24 – خاص

أعلنت إدارة الأهلي بنغازي فسخ العقد المبرم بينها وبين المحترف النيجيري “كوفري إيبونج” بالتراضي.

وأوضحت إدارة نادي الأهلي في منشور على صفحة النادي بفيسبوك أن فسخ التعاقد مع المحترف النيجيري جاء بناءً على التقرير المعد من قبل المدير الفني للفريق الأول .

وتعاقدت إدارة الأهلي بنغازي مع المهاجم النيجيري في ديسمبر من العام 2017، قادمًا من نادي “أكوا يونايتد” النيجيري.

وقدم اللاعب مع الأهلي أداء جيدًا وفرض نفسه أساسيًا في تشكيلة الفريق سواء العام الماضي أو ذهاب هذا الموسم .

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