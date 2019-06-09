وصيف وثالث المونديال يمضيان بثبات في التصفيات

ارتقت كرواتيا وصيفة العالم إلى صدارة المجموعة الخامسة من تصفيات اليورو بعدما استطاعت الفوز على ضيفتها ويلز بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب غرادسكي .

وتقدمت كرواتيا منذ الدقيقة السابعة عشرة بهدف جاء من لاعب ويلز جيمس لورانس بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة الثامنة والأربعين عزز لاعب إنتر ميلانو إيفان بيريسيتش ثنائية منتخب بلاده لتتمكن ويلز من تقليص الفارق في الدقيقة السابعة والسبعين عبر ديفد بروكس .

فوز كرواتيا جعلها ترتقي لصدارة المجموعة وترفع رصيدها إلى ست نقاط متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن ويلز وسلوفاكيا والمجر والتي ستواجه منتخب أذربيجان متذيل المجموعة.

وحققت بلجيكا فوزها الثالث على التوالي في المجموعة التاسعة بعدما أكرمت ضيافة منتخب كازاخستان بثلاثية نظيفة في المباراة التي استضافتها على ملعب الملك بودوان .

وسجل لاعب نابولي درايس ميرتينز أول أهداف بلجيكا في الدقيقة الحادية عشرة ليضيف تيموثي كاستانبي ثاني أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة عشرة قبل أن ينهي المهاجم روميلو لوكاكو المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة الخمسين .

لترفع بلجيكا رصيدها إلى تسع نقاط وتستعيد صدارة المجموعة متقدمة بفارق ثلاث نقاط على روسيا التي اكتسحت سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة ومنتخب أسكتلندا .

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