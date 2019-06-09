البشاري لـ218: نقترب من تحديد اسم مُدرب الفرسان

قال عضو لجنة المنتخبات الوطنية علي البشاري إنه وزملائه اقتربوا من تعيين جلال الدامجة كمدرب للمنتخب الوطني خلال اليومين القادمين بعد أن وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة.

وأضاف البشاري في تصريحات لـ218 أن طاولة لجنة المنتخبات الوطنية شهدت وجود العديد من الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب من بينها ناصر الحضيري مدرب الهلال الحالي وصالح رحيل مدرب التحدي سابقا والصقور حاليا وجمال بونوارة وعبدالحفيظ اربيش.

وحول الرزنامة الموضوعة من قبل لجنة المنتخبات الوطنية استعدادا للاستحقاقات المقبلة قال البشاري إن هدفهم تجهيز المنتخب لتصفيات بطولة أفريقيا للمحليين إذ سيبدأ المنتخب الوطني تحضيراته في تجمعه الأول بداية من شهر يوليو القادم على أن تقام المباراة المؤهلة للبطولة شهر سبتمبر القادم.

واجتمعت لجنة المنتخبات الوطنية للمرة الأولى منذ تعيينها من قبل المكتب التنفيذي باتحاد الكرة في طرابلس وكان من أبرز أولوياتها تجهيز المنتخب الوطني واختيار المدرب الذي سيقود دفة الفرسان.

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