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الأولمبية الليبية تشارك في اجتماع الأنوكا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتأهب وفد اللجنة الأولمبية الليبية للسفر إلى موروني عاصمة دولة كاب فيردي وذلك للمشاركة في اجتماعات رابطة اللجان الأولمبية الأفريقية الأنوكا.

ويمثل اللجنة الأولمبية الليبية في هذه الاجتماعات كل من الدكتور “جمال الزروق” رئيس مجلس الإدارة والمهندس “خالد الزنكولي” الأمين العام.

وستتم خلال هذه الاجتماعات التي ستعقد الخميس المقبل مناقشة عدة مواضيع ذات علاقة بالشأن الأولمبي الأفريقي بالإضافة لمتابعة عمل اللجان العاملة واستعراض استعدادات المغرب لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية في أغسطس القادم وأيضا استضافة الرأس الأخضر لدورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى والمقرر انطلاقها نهاية هذا الأسبوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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