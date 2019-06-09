الأولمبية الليبية تشارك في اجتماع الأنوكا

يتأهب وفد اللجنة الأولمبية الليبية للسفر إلى موروني عاصمة دولة كاب فيردي وذلك للمشاركة في اجتماعات رابطة اللجان الأولمبية الأفريقية الأنوكا.

ويمثل اللجنة الأولمبية الليبية في هذه الاجتماعات كل من الدكتور “جمال الزروق” رئيس مجلس الإدارة والمهندس “خالد الزنكولي” الأمين العام.

وستتم خلال هذه الاجتماعات التي ستعقد الخميس المقبل مناقشة عدة مواضيع ذات علاقة بالشأن الأولمبي الأفريقي بالإضافة لمتابعة عمل اللجان العاملة واستعراض استعدادات المغرب لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية في أغسطس القادم وأيضا استضافة الرأس الأخضر لدورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى والمقرر انطلاقها نهاية هذا الأسبوع.

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