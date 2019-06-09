الأتزوري يعزز صدارته بتصفيات اليورو

تغلب المنتخب الإيطالي على مضيفه اليوناني بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أثينا الأولمبي ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة العاشرة .

وأنهت إيطاليا آمال أصحاب الأرض منذ الشوط الأول حيث افتتح لاعب وسط كالياري نيكولو باريلا أهداف إيطاليا في الدقيقة الثالثة والعشرين، ليضيف مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي التقدم برأسية في الدقيقة الثلاثين، ليعزز لاعب نابولي لورينزو إينسيني ثلاثية الأتزوري في الدقيقة الثالثة والثلاثين .

ليرفع الأتزوري رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة فشيما توقفت اليونان عند أربع نقاط في المرتبة الثالثة.

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