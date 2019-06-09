حفل معايدة بنادي الحميدية في تاجوراء

أقام نادي الحميدية الرياضي بمنطقة تاجوراء في طرابلس حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشهدت المعايدة حضورا بارزا لرئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس علاوة على حضور عدة شخصيات رياضية أخرى بالمنطقة وبالأخص رؤساء ومندوبو ناديي التحرير وأبي الأشهر.

واستغلت إدارة نادي الحميدية الرياضي هذه المناسبة السعيدة لتكريم المتفوقين والرياضيين والإداريين الذين شرفوا ألوان النادي الخضراء والصفراء خلال هذا الموسم والتي كان من أبرزها صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى مصاف دوري الدرجة الثانية بعد غيابه لمواسم طويلة عن المشاركات الرسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية