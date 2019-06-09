“تأسيسية كرة القدم المصغرة” تبحث نشاطات الموسم

تعقد اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة مساء يوم غد الاثنين اجتماعا مهما بمقر اللجنة في طرابلس.

وبحسب مصادر مقربة من اللجنة فإن هذا الاجتماع سيناقش عدة مواضيع تتعلق باللعبة والتي سيكون من أبرزها التطرق للنشاط الرسمي بالموسم الحالي وكيفية استكمال باقي المسابقات والتي توقفت مؤخرا نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.

كما سيتم التطرق للاستحقاقات المرتقبة للمنتخب الوطني والتي تتصدرها المشاركة في نهائيات كأس العالم بأستراليا خلال شهر أكتوبر المقبل بالإضافة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بنيجيريا خلال العام القادم.

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