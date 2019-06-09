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“تأسيسية كرة القدم المصغرة” تبحث نشاطات الموسم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعقد اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة مساء يوم غد الاثنين اجتماعا مهما بمقر اللجنة في طرابلس.
وبحسب مصادر مقربة من اللجنة فإن هذا الاجتماع سيناقش عدة مواضيع تتعلق باللعبة والتي سيكون من أبرزها التطرق للنشاط الرسمي بالموسم الحالي وكيفية استكمال باقي المسابقات والتي توقفت مؤخرا نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.

كما سيتم التطرق للاستحقاقات المرتقبة للمنتخب الوطني والتي تتصدرها المشاركة في نهائيات كأس العالم بأستراليا خلال شهر أكتوبر المقبل بالإضافة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بنيجيريا خلال العام القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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