ذوي الإعاقة بنغازي يستعدون للمشاركة في الجائزة الكبرى

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد اللجنة الفنية لألعاب القوى بنغازي لإقامة التجربة الثانية لرياضيين المنتخب الليبي لذوى الإعاقة في سباقات الميدان والمضمار السبت تحت أشراف الاتحاد الفرعي للأشخاص ذوى الإعاقة بنغازي بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لألعاب القوى المنطقة الشرقية

وقال المدرب يونس مازق إن التجارب ستقام على تمام الساعة العاشرة صباحًا بمضمار المدينة الرياضية بنغازي.

مازق أوضح أخبار ليبيا 24، أنه من خلالها سيتم تقييم الرياضيين واختيار هم للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى المقامة بولاية رادس بتونس ابتداء 24 من الشهر الحالي إلى الأول من الشهر القادم

وأشار إلى أن المنافسات ستقام في 100م 200م كفيف وفى الميدان دفع جلة وقوف وقذف القرص وقوف .

يشار إلى أن بطولة الجائزة الكبرى برادس ستقام بمشاركة 20دولة على مستوى العالم وقرابة 300رياضى ويضم المنتخب الليبي رياضيين من مدينة بنغازي وهم وجيه الزلاوى والرياضي يونس منصور .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24