غاريث بيل يتحدى زيدان ويُبلغ إدارة الملكي بأنه لن يرحل

أظهرت تقارير صحفية إسبانية نُشرت السبت مفاجأة في مستقبل الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد في الفترة المقبلة.

حيث قالت صحيفة آس الإسبانية أن بيل أخبر إدارة الريال بأنه سعيد في النادي، ولن يرحل عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف بالرغم من إبلاغه من قبل الفرنسي زين الدين زيدان أنه ليس ضمن خطط النادي في الموسم الجديد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بيل سوف يستمر في صفوف “الميرينغي” لأنه سعيد في العاصمة الإسبانية مع أسرته ويقضي معظم أوقات فراغه في لعب الغولف في مدريد، ولعدم وجود عروض قوية له في الصيف بسبب راتبه الضخم.

هذا وأجمعت التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة على رغبة إدارة ريال مديد في التخلي عن بيل، وخصوصاً بعد ضم النادي الملكي مساء أمس البلجيكي إيدين هازارد قادما من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.

