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الهلال ينعى لاعبه مفتاح التركي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد نادي الهلال لكرة السلة لاعبه مفتاح التركي الذي ينشط في الفريق الأول بعدما قضى نحبه بحادث سير أليم في ضواحي مدينة بنغازي.

ويُعتبر التركي البالغ من العمر 26 عاما من أبرز الأسماء التي عززت صفوف الهلال في السنوات الأخيرة.

وتدرج لاعب فريق الهلال مفتاح التركي في الفئات السنية لنادي الهلال وصولا للفريق الأول وأشرف على تدريبه عدة أسماء من أبرزها عبدالحكيم زيدان والمصري طارق وصفي.

ومثل التركي الهلال في العديد من المناسبات سواء أفريقية أو عربية كما مثل ألوان المنتخب الوطني في الفئات السنية مع العديد من الأسماء منها محمد الساعدي لاعب الأهلي طرابلس حاليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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