باريس سان جيرمان يضع التعاقد مع حارس نادي ميلان ضمن أبرز أولوياته

يبذل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مجهوداً لضم جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أن ليوناردو الذي رحل عن ميلان عائداً لباريس سان جيرمان ضمن الإدارة الرياضية في النادي الباريسي يرغب في تدعيم حراسة المرمى بدوناروما من “الروسونيري” هذا الصيف.

ورصد سان جيرمان 65 مليون يورو لضم دوناروما، ليصبح الحارس الأول بالفريق الباريسي بعد رحيل الحارس المخضرم الإيطالي جيانلويجي بوفون الأسبوع الماضي.

هذا واستطاع ليوناردو خلال فترته السابقة في سان جيرمان من 2011 حتى 2013 ضم عدة نجوم من الدوري الإيطالي هم سلفاتوري سيريجو وماركو فيراتي وزلاتان إبراهيموفيتش وتياغو سيلفا.

