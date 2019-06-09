البرازيل تلتقي هندوراس وديا

يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الهندوراسي وديا مساء اليوم استعدادا لبدء منافسات كوبا أمريكا منتصف الشهر الحالي.

ويدخل المنتخب البرازيلي مفتقدا لخدمات نجمه نيمار الذي تعرض لإصابة أبعدته رسميا عن المشاركة في كوبا أمريكا حيث سيعوضه لاعب تشلسي وليان.

وتحصل منتخب البرازيل على لقب كوبا أمريكا في 8 مناسبات سابقة كان آخرها عام 2007 ويرغب رجال المدرب تيتي في كسر النحس المستمر معهم في السنوات الأخيرة خصوصا وأن المنافسات ستقام هذه المرة في الملاعب البرازيلية.

وتفوق المنتخب البرزيلي في آخر مباراة له على نظيره المنتخب القطري بـ2-0 وستكون مواجهة اليوم هي الأخيرة قبل الدخول في منافسات كوبا أمريكا.

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