نادال بطلا لـ”رولان غاروس”

توّج لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة لولان غاروس بفوز في المباراة النهائية على حساب النمساوي دومنيك ثيم بنتيجة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1.

وعزز المتادور الإسباني أرقامه القياسية بوصوله للقب 12 في مسيرته الاحترافية ببطولة فرنسا المفتوحة ليصبح ملك الملاعب الترابية دون منازع.

ووصل نادال للقب 18 في البطولات الأربع الكبرى واقترب من السويسري روجر فيدرير صاحب الرقم القياسي برصيد 20 لقبا.

ولم تكن طريق النجم الإسباني في بطولة فرنسا مفروشة بالورود، إذ تخطى في الدور نصف النهائي الأسطورة السويسرية روجر فيدرير واصطدم في النهائي بطموحات النمساوي الشاب دومنيك ثيم.

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