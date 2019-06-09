المنتخب الإنجليزي ثالثا بـ”الأمم الأوروبية”

تحصل المنتخب الإنجليزي على المركز الثالث ببطولة الأمم الأوروبية عقب فوزه على نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح 6-5 بملعب أفونسوهنريكس بمدينة غيماريش البرتغالية.

وفشل المنتخبان في هز الشباك طيلة الدقائق الـ90 لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية ويستمر معها التعادل السلبي، قبل أن تُرجّح الركلات الترجيحية كفة منتخب الأسود الثلاثة.

وانطلقت بطولة دوري الأمم الأوروبية شهر نوفمبر الماضي وتشهد مشاركة جميع منتخبات القارة وسيحدد بطل المسابقة مساء اليوم بمباراة حاسمة ستجمع المنتخبين البرتغالي والهولندي.

وفقد المنتخب الإنجليزي نتيجة مباراة الدور النصف النهائي بخسارته أمام هولندا بـ3-1 وبالنتيجة ذاتها غادرت سويسرا الدور نفسه أمام البرتغال في ليلة كان بطلها كريسيتانو رونالدو.

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