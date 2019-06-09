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الترجي يسقط في محطة الأفريقي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خسر فريق الترجي مباراته المؤجلة في الجولة 24 من الدوري التونسي أمام نظيره الأفريقي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بملعب رادس.

وافتتح لاعب الأفريقي ياسين الشماخي باب التسجيل بحلول الدقيقة 29 وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين نجح سعد بقير في تعديل النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 57 تحديدا تقدم الأفريقي عن طريق منوبي الحداد ليضمن الفوز لفريقه ويرفع رصيده إلى النقطة 37 في المركز الرابع بينما توقف رصيد الترجي عند 56 متصدرا لجدول الترتيب.

وافتقد فريق الترجي اليوم مجموعة من لاعبيه الأساسيين يتقدمهم المحترف الليبي حمدو الهوني الذي اعتذر عن المشاركة لإتمام إجراءات حفل زفافه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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