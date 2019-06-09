وفاة لاعب نادب الهلال بكرة السّلة مفتاح التريكي جراء حادث سير

بنغازي-العنوان

نعى المجلس التسييري بنادي الهلال ببنغازي، اليوم الأحد، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، مفتاح عبدالقادر التركي، بحادث سير على طريق التميمي شرقي ليبيا.

وتقدم المجلس، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة اللاعب مفتاح التريكي (27 عامًا) في مصابهم.

وقال المجلس، “بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة لاعب فريق الهلال لكرة السلة مفتاح عبدالقادر التركي، ولا يسعنا إزاء مصابنا الأليم إلا أن يتقدم رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية ورابطة مشجعين نادي الهلال وأسرة كرة السلة بالنادي بصادق المواساة إلى أهل الفقيد وعائلته الكريمة. ونسأل المولى أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان، ولكم من بعده الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية