البرتغال بطلة لدوري الأمم الأوروبية

حقق المنتخب البرتغالي لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب الهولندي بهدف دون مقابل على ملعب دراغاو في مدينة بورتو البرتغالية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي وسط أداء متكافئ بين الفريقين، وفي الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 60 سجل غونزالو غويدس الهدف الوحيد لمصلحة البرتغاليين.

وبهذا اللقب تكون البرتغال قد حققت لقبها الأول في النسخة الأولى للبطولة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم، إذ انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمشاركة غالبية منتخبات القارة.

وقبل وصوله للمباراة النهائية تخطى المنتخب البرتغالي عقبة نظيره السويسري على الملعب ذاته بنتيجة 3-1.

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