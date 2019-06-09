انطلاق دورة التدريب في الإعلام الرياضي ببنغازي

بنغازي 09 يونيو 2019 (وال) – انطلقت اليوم الأحد بقاعة المركز الثقافي وهبي البوري بنغازي الدورة التدريبية التخصصية في الإعلام الرياضي والتي حملت شعار “نرتقي بإعلام رياضي هادف وبناء”، بحضور قرابة 50 مشارك من مختلف المدن والمناطق الليبية.

وبدأت المحاضرة بكلمة مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ألقاها مقرر اللجنة العليا المنظمة والناطق الرسمي للنقابة فتحي حمزة، ورحب فيها بكل المشاركين متمنيا لهم التوفيق والاستفادة من هذه الدورة المكثفة.

وبعدها تحدث مدير الدورة محمود البشاري عارضًا في حديثه البرنامج العام من اليوم الأحد إلى اليوم الختامي الخميس المقبل الموافق للثالث عشر من شهر يونيو الجاري، موجهًا الشكر لكل المؤسسات والجهات التي ساعدت وساهمت في انطلاق الدورة.

أولى المحاضرات

بدأها الأستاذ الإعلامي عبدالمجيد الفيل وكانت أولى المحاضرات المقررة في البرنامج العام عنوانها “الإعلام الرياضي تعريفه وأهدافه وخصائصه”.

الفي أكد في المقدمة عن أهمية الإعلام الرياضي في هذا الوقت كعنصر مهم جدا في مجتمعنا، وبدأ بتعريف علمي للإعلام الرياضي ومن هو الإعلامي الرياضي وعن صفاته أهمها المؤهل العلمي والعمل داخل المؤسسات الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.

وتناول وظائف الإعلام الرياضي وضرورة التخصص في كل وظيفة وتعريف الجمهور بالقوانين واللوائح الخاصة بالرياضة ونشر الأخبار ومتابعة كل المناشط، واختتم الفيل محاضرته بالحديث عن خصائص الإعلام الرياضي وكيفية التعامل مع الجمهور الكبير وسرعة نقل الخبر والتعرف على مختلف الثقافات. (وال – بنغازي) ف ح/ ع ع

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