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البرزايل تنذر منافسيها بسباعية في شباك الهندوراس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح المنتخب البرزيلي نظيره الهندوراسي بنتيجة كبيرة وصلت لـ7-0 في آخر اختبار ودي قبل خوض منافسات كأس كوبا أميركا التي تستضيفها البرزايل منتصف الشهر الحالي.

وبدأ مهرجان أهداف البرازيل في الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه جابريل خيسوس قلب دفاع السيلساوي تياغو سيلفا النتيجة في الدقيقة 13.

وقبل نهاية الشوط أكد المنتخب البرازيلي أحقيته بالفوز بالهدف الثالث عن طريق فيليب كوتينهو في الدقيقة 37، وعاد غابريل خيسوس لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 47.

وأضاف لاعب آياكس الهولندي نيريس الهدف الخامس في الدقيقة 56 قبل أن يعلن لاعب ليفربول روبرتو فرمينيو عن عودته بقوة بعد الإصابة بتسجيله للهدف السادس في الدقيقة 65.

وعند حلول الدقيقة 70 سجل لاعب ايفرتون ريشالسون الهدف السابع للبرازيل لينتهي مهرجان الأهداف بفوز برازيلي معنوي يفيد الفريق قبل انطلاق منافسات البطولة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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