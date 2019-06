أحرز المنتخب البرتغالي الأحد لقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في نسختها الأولى.

حيث تغلب المنتخب البرتغالي على ضيفه الهولندي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

كما استمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 60 لتشهد هدف التقدم للبرتغال عن طريق غونزالو غويديس.

هذا وفشلت جميع محاولات هولندا في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج المنتخب البرتغالي فائزاً باللقاء.

The post المنتخب البرتغال بطلاً لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا