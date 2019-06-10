اختتام دوري  المرحوم وليد تيموم الودي

أقيمت بنادي خالد بن الوليد بدر المباراة النهائية لدوري اللاعب المرحوم وليد عبدالسلام تيموم الرمضاني والتي جمعت فريق عبدالحميد تيموم ونظيره نصر لامين وأثناء الشوط الأول انقطع التيار الكهربائي الذي كان سببا في تأجيل المباراة لليوم التالي

وأقيم في المساء حفل تكريم للاعبين وفريق القدامى الذي شارك في البطولة وتحصل على الترتيب الأول وكذلك تكريم الفريق الثاني

كما شمل التكريم أعضاء نادي خالد بن الوليد بدر واللجنة المشرفة على الدوري الرمضاني بحضور عدد من أعضاء بلدية باطن الجبل وعدد من أهالي ومسؤولي بدر ومشجعي النادي وذوي اللاعب المرحوم وليد تيموم

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