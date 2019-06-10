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اختتام دوري  المرحوم وليد تيموم الودي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بنادي خالد بن الوليد بدر المباراة النهائية لدوري اللاعب المرحوم وليد عبدالسلام تيموم الرمضاني والتي جمعت فريق عبدالحميد تيموم ونظيره نصر لامين وأثناء الشوط الأول انقطع التيار الكهربائي الذي كان سببا في تأجيل المباراة لليوم التالي

وأقيم في المساء حفل تكريم للاعبين وفريق القدامى الذي شارك في البطولة وتحصل على الترتيب الأول وكذلك تكريم الفريق الثاني

كما شمل التكريم أعضاء نادي خالد بن الوليد بدر واللجنة المشرفة على الدوري الرمضاني بحضور عدد من أعضاء بلدية باطن الجبل وعدد من أهالي ومسؤولي بدر ومشجعي النادي وذوي اللاعب المرحوم وليد تيموم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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