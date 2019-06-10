الأولمبية تستعد لدورة الألعاب الشاطئية الأفريقية

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية المكلف السيد “محسن السباعي” يوم أمس رياضيّي البعثة الليبية الذين سيشاركون في دورة الألعاب الشاطئية الأفريقية المقرر انطلاقها بمدينة (سال) في دولة الرأس الأخضر يوم الخميس المقبل.

حيث طالب السباعي الرياضيين بضرورة الالتزام بأخلاقيات التنافس الرياضي الشريف والعمل على ترك صورة إيجابية عن ليبيا وذلك بصرف النظر عن النتائج التي تأتي وبذل الجهد لمشاركة إيجابية وناجحة.

وفي تصريح خاص لموقع اللجنة الأولمبية على (فيسبوك) أوضح السباعي أن لقاءه مع أفراد البعثة يأتي في إطار تحفيز الرياضيين في هذه المشاركة خاصة أنها تعتبر أول دورة أفريقية للألعاب الشاطئية على الرغم من أن المشاركة الليبية تعتبر بسيطة بأربع ألعاب فقط.

واختتم تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير للسيد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري لتعاونه مع اللجنة الأولمبية وتجاوبه الفعال من خلال تكفل الهيئة بمصروفات هذه المشاركة.

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