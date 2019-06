كشف نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي أن نجمه البرازيلي نيمار الذي أصيب في كاحله الأيمن في صفوف منتخب بلاده استعداداً لكأس “كوبا أمريكا”، سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع.

حيث أصيب نيمار البالغ 27 عاما خلال الفوز 2-0 على قطر ودياً يوم الأربعاء الماضي وتأكد غيابه عن مسابقة “كوبا أمريكا” التي تنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو الجاري.

وقال باريس سان جيرمان:

“جاء تشخيص الطبيبين في النادي أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن ولن يحتاج إلى جراحة”.

وتابع:

“من المتوقع عودة مهاجم باريس سان جرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع”.

وأضاف عملاق فرنسا:

“علاج هذه الإصابة يتطلب عملاً وقائياً، من المتوقع أن يعود مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع”.

هذا وشهد موسم نيمار أيضاً مشاكل على صعيد الانضباط والسلوك ساهمت في سحب شارة قيادة المنتخب البرازيلي منه، إذ دخل في إشكال مع أحد مشجعي فريق رين بعد المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا، ما أدى إلى إيقافه ثلاث مباريات محلياً.

The post نيمار يغيب عن كوبا أمريكا بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا