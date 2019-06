ما موقف راموس من تعاقد النادي الملكي مع هازارد؟

أعلن النجم الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد عن سعادته في تعاقد الفريق الملكي مع النجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعب فريق تشلسي الإنجليزي السابق.

حيث قال راموس:

“أنا سعيد للتوقيع مع هازارد، فهو لاعب كبير للغاية، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وبالتأكيد سيعمل على التعزيز من قوى الفريق رفقة هذا النوع من اللاعبين القادرين على إنشاء حقبة كبيرة بداخل الفريق”.

وفي حديثه عن الرحيل إلى أحد أندية الدوري الصيني قال راموس:

“أنا سعيد للغاية حيث أنا، وأشعر بسعادة في ريال مدريد”.

